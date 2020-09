ITAMARAJU | 180 dias com coronavírus e curva segue estável no município

Seis meses após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no município de Itamaraju, a sociedade tem retornado as atividades. Seguindo os critérios básicos dos protocolos de saúde.

Instituições ao longo da pandemia uniram forças para tornarem eficientes medidas de segurança no combate ao COVID-19.

Na cidade, dados são disponibilizados pela secretaria de saúde, com informações sobre o número de infectados.

O boletim epidemiológico registrou nesta segunda-feira (28), novos infectados. Mas seguindo uma regularidade, marcando uma taxa de 11 contaminados, totalizando assim 2122 casos confirmados.

Contudo, 58 pessoas estão em recuperação, com 51 pacientes aguardando o resultado. Ao longo da pandemia 29 pessoas morreram, depois de confirmado o diagnóstico do COVID-19.

Uma flexibilização permitiu o retorno de transporte intermunicipal, que acontece em várias cidades da Bahia.

As principais orientações dos profissionais de saúde é que os cidadãos respeitem o distanciamento social, evitando sempre aglomerações. Fazendo o uso de máscaras ao sair às ruas e manter o cuidado com a lavagem das mãos, fazendo uso do álcool em gel.