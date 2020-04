ITAMARAJU | 43ª CIPM adia Corrida do Soldado

A Major Sheyla Kelly Ravani Rodrigues, comandante da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, diante dos efeitos da pandemia do Coronavírus e considerando o posicionamento da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saude, no que tange às medidas de prevenção a serem adotadas pela população, sobretudo com relação a aglomeração de pessoas, que precisa e deve ser evitada, a fim de que o vírus não se propague, vem, através da presente nota, informar que não será possível realizar neste ano a Corrida do Soldado, em Itamaraju.

O evento em questão já consolidado na calendário esportivo do município e de caráter beneficente é realizado pela unidade, no mês de agosto, por ocasião da passagem do Dia do Soldado. Ocorre que, por atrair um grande número de participantes, oriundos de várias cidades e até mesmo de Estados vizinhos, a corrida demanda planejamento e o cumprimento de etapas ao longo dos meses que antecedem a sua realização.

Entretanto, o país passa por um momento atípico, em meio a um cenário de preocupação e incertezas, de modo que a referida pandemia vem provocando o cancelamento e o adiamento de vários eventos esportivos ou não, no Brasil e no mundo, em face das medidas de prevenção do vírus.

Nesse sentido, a 43ª CIPM/Itamaraju, preocupada com a saúde das pessoas que sempre participaram ou que participariam, e que aguardam com ansiedade a realização anual do evento, traz a presente informação, a fim de não gerar expectativa quanto à realização da Corrida no ano corrente.

A unidade agradece à compreensão dos parceiros de sempre e conta com todos na realização da 8ª edição da Corrida do Soldado, no ano de 2021.

Como, anualmente, os alimentos arrecadados com a Corrida, em média uma tonelada, são revertidos em prol de instituições filantrópicas e de pessoas carentes da cidade, que sempre contam com essa ajuda, será desenvolvida uma campanha de arrecadação de alimentos a fim de beneficiá-las de alguma forma. Para tanto, a 43ª CIPM convoca a comunidade itamarajuense para estar participando desse ato de solidariedade.

Por | Ascom