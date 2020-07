ITAMARAJU | 43ª CIPM comemora 22 anos da criação como companhia independente

O dia 09 de julho é uma data muito especial para os policiais militares da 43ª Companhia Independente de Policia Militar, sediada em Itamaraju, pois representa um grande passo que foi dado pela unidade no ano de 1998, quando conseguiu a sua autonomia administrativa e operacional, deixando de ser uma subunidade do 13º Batalhão de Policia Militar, de Teixeira de Freitas.

Já na condição de companhia Independente, a unidade passou a dar uma nova tônica na sua história, por meio de ações de prevenção e combate ao crime, associadas à filosofia de polícia comunitária, de modo a manter uma relação de proximidade e cordialidade com a população das duas cidades que atualmente integram a sua área de responsabilidade territorial, a saber, Itamaraju e Jucuruçu.

Hoje, além do policiamento que presta diariamente, a 43ª CIPM toca projetos sociais, como “Musica na escola” e “Proerd”, implantou recentemente a “Ronda Rural”, para intensificar o policiamento nas comunidades interioranas, e a “Ronda Comercial”, na sua busca pela excelência dos serviços prestados. Nesse sentido, tem contado nos últimos anos com o reconhecimento da Corporação, obtendo a certificação de excelência nas edições até então realizadas do Prêmio de Gestão da Qualidade da PMBA.

A unidade teve grandes nomes no passado como “Soldado Moreira”, primeiro policial militar a atuar em Itamaraju, na década de 1940, ainda nos tempos do Escondido, distrito que mais tarde se tornaria Itamaraju, “Cabo Apolinário”, “Miro Soldado”, “Raimundo Soldado”, “Sargento Romeu”, “Soldado Renatão“, “Carlito Soldado”, “Sargento Samuel”, que foram seguidos com o passar dos anos por muitos homens e mulheres de farda e que ajudaram no fortalecimento do nome da Policia Militar nesse rincão do Extremo Sul.

No ano de 2017, a 43ª CIPM conquistou a sua sede definitiva, localizada na região central de Itamaraju, realizando com isso um antigo sonho da tropa. Preocupada com a preservação da sua história, possui na sua nova sede um memorial aberto à visitação, no qual há a materialização do reconhecimento institucional por aqueles que têm contribuído, ao longo décadas, para com a segurança da população.

Diante da pandemia do Coronavirus, a 43ª CIPM não teve como reunir a sua tropa para festejar a data. Mas a Major Sheyla Kelly Ravani Rodrigues, comandante da Unidade, para que a data não passasse em branco, fez o lançamento de uma revista digital comemorativa, com registros históricos e fotográficos de ações e resultados na prevenção e combate ao crime na sua área, e de um vídeo institucional de comemoração do aniversário, material este que estará sendo compartilhado com os públicos internos e externos, através das mídias sociais.

“Para mim é uma satisfação muito grande, neste dia especial, como Itamarajuense que sou, poder estar à frente da unidade que também é responsável pelo policiamento na minha cidade natal, o que torna um motivo a mais para reafirmar o meu compromisso com a segurança de Itamaraju e Jucuruçu. E é com muita alegria que comemoro este aniversário de 22 anos da 43ª CIPM, ao lado de homens e mulheres que aprenderam a amar esta unidade e que se dedicam diariamente, com muita coragem e profissionalismo na luta contra o crime e a serviço da comunidade. Feliz aniversário, 43ª CIPM!”, comemorou a comandante.

Por | Ascom43CIPM