ITAMARAJU | 43ª CIPM comunica que não permitirá bloqueios em manifestação apenas ato pacífico

Após veiculação de informação em grupos de compartilhamento de mensagens e recebimento de expediente da Associação de Mototaxistas de Itamaraju.

Dando conta de que na segunda-feira (22) haverá a paralisação do transporte regular de passageiros e estará fechando as principais vias da cidade, como forma de manifestação contra o transporte clandestino.

Comunicamos que o direito constitucional de se manifestar pacificamente será respeitado, desde que não ameace direitos individuais e coletivos. Sendo assim, não aceitaremos que a rotina de toda uma cidade seja comprometida com o fechamento de vias, sobretudo em um horário comercial.

Nossas guarnições de policiamento estarão nas ruas para preservar a ordem pública, nossa missão constitucional.

Alertamos ainda que o direito de ir e vir dos cidadãos serão garantidos e que atuaremos dentro da legalidade para coibir todo e qualquer ato que venha infringir a legislação de trânsito.

Salientamos que, mesmo não sendo uma atribuição da Polícia Militar combater o transporte clandestino, atuamos em apoio na garantia do poder de polícia dos órgãos responsáveis quando solicitados, e estamos abertos ao diálogo com os representantes das classes que laboram no transporte regular de passageiros, no sentido de orientar e colaborar com a solução, algo que sempre fizemos enquanto instituição.

Por | 43ª CIPM / imagens arquivos IN