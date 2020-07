ITAMARAJU | 43ª CIPM devolve simbolicamente policial militar à família, após publicação da sua aposentadoria

Na manhã desta segunda-feira (13), a Major PM Kelly Ravani, comandante da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Itamaraju, fez a devolução simbólica do policial militar José Aroldo Bispo aos seus familiares, após ter sido publicada a sua reserva remunerada (aposentadoria).

O militar em questão ingressou na corporação como soldado, obtendo, na sua carreira, promoções para as graduações de cabo e sargento. O Sargento Aroldo Bispo, como é conhecido na cidade, serviu por trinta anos na Polícia Militar da Bahia, trabalhando ao longo desse tempo no município de Itamaraju.

Inicialmente, o sargento foi homenageado no Quartel pelos colegas de serviço e, em seguida, embarcou em uma viatura seguindo em direção à sua residência, sendo acompanhado por outros militares.

Chegando ao local, a Comandante se dirigiu à família, agradecendo o periodo em que o sargento esteve na Corporação dedicando-se à proteção da sociedade, com muito profissionalismo. No ato, tambem foi entregue ao militar uma placa de agradecimento da unidade, pelo Soldado Glauber Nascimento, filho do sargento que ingressou recentemente na Corporação, trilhando o mesmo caminho do pai.

Na oportunidade, o Sargento Aroldo Bispo, com um discurso emocionado de despedida, agradeceu aos colegas pela homenagem. Na sequência, retirou da sua farda o braçal de identificação da unidade, na qual trabalhou do início ao fim da carreira, colocando-o em seguida no braço do seu filho, recomendando-o a dar continuidade ao trabalho que foi por ele realuzado, um ato que emocionou os presentes.