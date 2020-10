ITAMARAJU | 43ª CIPM e unidades especializadas da PMBA desencadeiam operação

Desde a manhã de quinta-feira (29) vem acontecendo, em Itamaraju, ações policiais conjuntas que contam participação de guarnições do PETO da 43ª CIPM, da Rondesp/Sul, da Cipe/Mata Atlântica (Caema), da CIPPA Porto Seguro e da Polícia Rodoviária Estadual.

A operação que foi determinada pelo Comando de Policiamento da Região Sul e conta com o apoio do Comando Policiamento Especializado objetiva contribuir com a prevenção de crimes nos municípios do Extremo Sul e reprimir o tráfico de drogas, apontado como principal responsável pela maioria dos crimes violentos letais intencionais (homicidios) ocorridos neste semestre.

De acordo com a Major Kelly Ravani, comandante da 43ª CIPM, as ações prosseguirão nos próximos dias, através da intensificação do policiamento sobretudo nas aŕeas que tem apresentado uma maior incidência de criminalidade, a fim de proporcionar o aumento da sensação de segurança no município de Itamaraju.

Por | 43ª CIPM