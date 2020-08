ITAMARAJU | 43ª CIPM faz a devolução simbólica de dois policiais militares aos seus familiares

Na manhã desta segunda-feira (03), a 43ª CIPM/Itamaraju homenageou dois policiais militares da unidade em face da passagem destes para a reserva remunerada da Corporação, publicada no no Diário Oficial do Estado, no último sábado.

Os homenageados da vez foram o Subtenente Evanildo Felipe do Nascimento e o Sargento Dalvino Silva dos Santos, que contavam com mais de trinta anos de serviços prestados à instituição e à sociedade. Os dois militares colocaram a farda pela última vez e se apresentaram no quartel para se despedirem dos colegas.

Inicialmente participaram de um ato em agradecimento pelos serviços prestados, realizado pela Major Kelly Ravani, comandante da unidade, perante a tropa. Em seguida, os dois militares despediram-se dos colegas, passando por um corredor humano, em meio aos aplausos, e embarcaram em uma viatura, sendo conduzidos até as suas residências.

No contato com os familiares de cada um dos homenageados, momentos estes marcados por muita emoção, a comandante fez a devolução simbólica, agradecendo aos militares pela dedicação e enaltecendo trabalho por eles realizado ao longo da carreira.

Na oportunidade, a Major também entregou uma placa de agradecimento e parabenizou os militares pela tão sonhada e merecida aposentadoria.

Por | Ascom43CIPM