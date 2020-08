ITAMARAJU | 43ª CIPM homenageia o Capitão Umberto, na sua despedida para a reserva

Na manhã desta sexta-feira (07), o Comando da 43ª Companhia Independente de Policia Militar, em Itamaraju, promoveu uma homenagem a mais um policial militar da unidade, em decorrência da sua passagem para a reserva remunerada (aposentadoria). O homenageado da vez foi o Capitão Umberto José Gonçalves dos Santos, que servia na unidade há 10 anos e que teve a sua aposentadoria publicada no Diário Oficial do Estado, no último dia 05 de agosto.

O capitão Umberto é natural do município de Prado, onde também reside. Ingressou na corporação como soldado, passando pelas graduações de sargento e subtenente, galgando também o oficialato. Após o Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA), chegou à unidade como tenente e nesta serviu até patente de Capitão, com a qual segue para a reserva remunerada, com 34 anos de serviços prestados à Polícia Militar. Antes de servir na 43ª CIPM/Itamaraju, o Capitão PM Umberto serviu no 13º Batalhão/Teixeira de Freitas e também foi um dos pioneiros da CIPE/Mata atlântica (CAEMA), de onde saiu fazer o CFOA na Academia de Polícia Militar.

Em sua homenagem, policiais militares de folga e de serviço reuniram-se no quartel para participar do ato e se despedir do oficial, que na sua passagem pela unidade destacou-se por sua seriedade, profissionalismo no exercício das funções, camaradagem e por sua postura respeitosa no trato com superiores, pares e subordinados. A Major Kelly Ravani, comandante, elogiou o oficial perante a tropa pelo seu comprometimento com o serviço policial militar e agradeceu pelos anos servidos na unidade, ressaltando a falta que fará. Ato contínuo, os militares presentes parabenizaram o oficial e despediram-se fazendo bons votos para a sua vida fora da farda.

Na sequência, seguindo uma prática de valorização e reconhecimento adotada no atual comando, o Capitão Umberto embarcou pela última vez em uma viatura da Policia Militar, sendo conduzidos por colegas de serviço até o município de Prado, onde foi entregue simbolicamente à sua família. Na ocasião, a Major Kelly Ravani, reportando-se aos familiares, agradeceu por toda compreensão que tiveram ao longo dos anos em que o oficial teve que se ausentar do lar para dedicar-se ao serviço policial militar em defesa da sociedade, entregando em seguida uma placa de agradecimento ao oficial, que agradeceu pela homenagem e o reconhecimento.

Por | Ascom43CIPM