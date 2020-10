ITAMARAJU | 43ª CIPM inicia a vistoria de veículos que serão utilizados em atos de campanha nas”Eleições 2020″

Nesta sexta-feira (02), conforme acordado na reunião da Juíza Eleitoral, Ministério Público e o Comando da 43ª CIPM com os candidatos ao pleito eleitoral de Itamaraju, ocorrída na última semana, através de videoconferência, a Polícia Militar deu início à vistoria dos veículos que serão utilizados por cada coligação na campanha dos seus candidatos e apenas nos atos autorizados.

Apenas os veículos autorizados pelo Cartório da Justiça Eleitoral, em um total de três, incluindo um minitrio, para cada coligação, após serem vistoriados poderão circular e ser utilizados em carreatas, comícios, etc. Veículos que não estiverem autorizados, se forem flagrados realizando a propaganda de candidatos serão apreendidos pela Polícia Militar e colocados à disposição da juíza eleitoral.

Na vistoria realizada, os policiais estão observando as condições de tráfego do veículo, se o seu licenciamento não está vencido e a compatibilidade da carteira nacional de habilitação do condutor. Também está sendo realizada a aferição da aparelhagem sonora do veículo, com um decibelímetro, onde o mesmo não poderá circular com um volume superior a 80 (oitenta) decibéis.

Por | 43ª CIPM