ITAMARAJU | 43ª CIPM lamenta morte de soldado que passou pela unidade e lutou contra o COVID-19

A 43ª CIPM publicou na manhã desta sexta-feira(24) em suas redes sociais uma nota de pesar pela morte de um soldado vítima de COVID-19. Veja abaixo na íntegra a mensagem deixada aos familiares e amigos.

Foi com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento do Soldado Marcos Góis, ocorrido na noite de quinta-feira(23), em decorrência da Covid-19.

O militar em questão passou por nossa unidade no ano de 2012, após o Curso de Formação de Soldados, onde exerceu as suas atribuições com profissionalismo, mantendo uma relação de companheirismo e respeito, no trato com pares e superiores hierárquicos.

Agradecemos pelos serviços prestados no período em que serviu na nossa unidade. Neste momento de dor, solidarizamo-nos com os seus familiares e amigos. Que Deus conforte a todos!

Siga em paz, guerreiro!

Informações | Rede social