ITAMARAJU | 43ª CIPM lança campanha de arrecadação de brinquedos para o Natal

Nesta segunda-feira (7), a Major Sheyla Kelly Ravani Rodrigues, comandante da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, fez o lançamento oficial da Campanha “Doe um brinquedo e adote um sorriso”, que tem o objetivo de arrecadar brinquedos novos ou usados, junto à comunidade Itamarajuense, para serem revertidos em prol de crianças carentes do município de Itamaraju, no período do Natal.

Os brinquedos serão arrecadados até o dia 21 de de dezembro e terá a sede da unidade, localizada à Rua Acre, n.º 244, centro, ao lado do Ginásio de Esportes, como ponto de arrecadação. As pessoas que quiserem doar brinquedos novos ou usados sem precisarem se deslocar até o quartel poderão estar ligando para o telefone 3294-5880 ou enviar mensagem de texto, via Whatsapp, para o (73) 998610065, manifestando o interesse. A unidade encaminhará um policial militar até endereço que for informado a fim de receber a doação.

Por | 43ª CIPM