ITAMARAJU | 43ª CIPM lança, em parceria com a CDL, a “Operação Natal Seguro”

Na manhã desta sexta-feira (18), aconteceu na sede da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Itamaraju, uma reunião entre oficiais da Unidade e membros da Diretoria da CDL, com o objetivo de discutir a adoção de medidas de segurança para o comércio local no período do Natal.

A reunião em questão foi presidida pelo Capitão Sidney Oliveira, subcomandante da Unidade, que no ato esteve representando a Major Kelly Ravani, comandante. Na oportunidade, a Sr.ª Heloisa Helena, Presidente da CDL falou da programação estabelecida pela entidade, quanto aos dias e horários de funcionamento do comércio e apontou as principais demandas dos comerciantes para o período.

A 43ª CIPM/Itamaraju, além do serviço de “Ronda Comercial” já implantado pelo comando da Unidade, para atendimento exclusivo do comércio, também estará reforçando e intensificando o policiamento conforme demanda apresentada pela entidade, objetivando com aumentar a sensação de segurança dos comerciantes, comerciários e clientes nas compras de Natal.

As duas instituições ainda elaboraram um folder informativo com dicas de segurança e que será distribuídos no comércio por policiais militares que atuam no serviço de radiopatrulhamento da Ronda Comercial. No folder, há números de contato além do 190, número de emergência da Polícia Militar, para os quais a comunidade poderá estar ligando e reduzindo o tempo de resposta no atendimento.

Por | Ascom43CIPM