ITAMARAJU | 43ª CIPM mobiliza representantes da sociedade para a criação de Conselho Comunitário de Segurança

Na manhã desta terça-feira (23), aconteceu, no auditório da CDL, em Itamaraju, uma reunião promovida pelo Comando da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar e que teve por objetivo sensibilizar a sociedade itamarajuense quanto à necessidade de criação de um Conselho Comunitário de Segurança p no município.

Na reunião, o Capitão Sidney Oliveira, subcomandante da unidade e no ato esteve representando a Major Kelly Ravani, comandante, ministrou uma palestra sobre o papel do Conselho Comunitário de Segurança, que tem objetivo de envolver a comunidade com as questões relacionadas à segurança, e dos passos que precisam ser dados rumo a sua criação.

A reunião contou com participação de representantes da 12ª Ciretran, do Tiro de Guerra 06-025, da Maçonaria, do Conselho Tutelar, da CDL e líderes de bairros. A proposta foi muito bem aceita pelos participantes que elogiaram a iniciativa da Polícia Militar e se compremeteram a participar das demais etapas, que envolvem apresentação, análise e aprovação do estatuto, eleição e posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.

Fomentar a criação de conselhos comunitários de segurança, nos municípios de Itamaraju e Jucuruçu, com a finalidade de tornar a população mais próxima das forças de segurança e mais participativa na prevenção da criminalidade e da violência, é uma das ações previstas no Plano de Comando da Major Kelly Ravani e que está alinhado com os objetivos estratégicos da Polícia Militar da Bahia.

Por | Ascom 43CIPM