ITAMARAJU | 43ª CIPM prende autores de arrombamentos e de latrocínio

Na tarde desta quinta-feira (05), uma guarnição do 1.º Pelotão da 43ª CIPM/Itamaraju juntamente com motociclistas do PETO passaram a realizar rondas no centro de Itamaraju no sentido de localizar dois indivíduos suspeitos da autoria de arrombamentos que vinham sendo praticados contra residências e estabelecimentos comerciais da região central de Itamaraju.

Quando passavam pela Praça Castelo Branco, no centro de Itamaraju, os policiais militares avistaram a dupla, tratando-se de dois andarilhos que já estavam há um certo tempo na cidade. Na abordagem, os policiais militares confirmaram que de fato se tratavam das pessoas constantes nas imagens capturadas pelas câmeras de segurança dos locais onde os furtos foram praticados.

Na ocasião, um dos abordados estava usando um boné que fora furtado em um dos estabelecimento comerciais. Quando indagados pelos policiais quanto à participação nos crimes, ambos não tiveram como negar e assumiram a autoria diante das imagens, porém se recusaram a informar os locais onde teriam comercializado os materiais furtados.

Diante disso, os dois homens foram conduzidos para a Delegacia Territorial de Itamaraju, onde foram apresentados. Na unidade policial, um dos indivíduos, de iniciais R. T. S., tambem assumiu a autoria de um latrocínio ocorrido na noite do dia 23/10/20, praticado no interior de uma residência, no centro de Itamaraju, e que teve como vítima um idoso.

Por | Ascom43CIPM