ITAMARAJU | 43ª CIPM prende co-autor de roubo a posto de combustível

Na noite de sábado (19), uma guarnição da 43ª CIPM foi acionada para averiguar a ocorrência de um roubo praticado contra um posto de combustível que fica no perímetro urbano da BR-101, em Itamaraju, onde um indivíduo armado anunciou o assalto, levando a quantia de R$ 800,00 e evandindo-se do local em uma motocicleta, conduzida por um comparsa e que o aguardava nas imediações.

De posse das informações, a guarnição conseguiu visualizar a dupla a bordo da motocicleta, em deslocamento pela rodovia, entrando em uma estrada vicinal. Onde a viatura passou a realizar o acompanhamento e, dada as condições da via, o condutor da motocicleta perdeu o controle direção, vindo a dupla a cair do veículo.

Em seguida, o autor que estava como carona e também já foi identificado, empreendeu fuga por um matagal, levando consigo a arma utilizada e o dinheiro roubado. Apesar das diligências realizadas com o apoio de outras guarnições de serviço e com os militares embrenhando-se no matagal, o autor não foi localizado.

Diante disso, o co-autor recebeu voz de prisão e juntamente com a motocicleta Marca/Modelo Honda /CG 150 FAN, vermelha, placa OKP-5187, utilizada na prática do crime, foi apresentado na Delegacia Territorial de Itamaraju, para as providências cabíveis.

Por | Ascom43ªCIPM