ITAMARAJU | 43ª CIPM prende dois, no interior por receptação de veículo com restrição de furto/roubo

No final da tarde de sexta-feira (21), uma guarnição de radio-patrulhamento da 43ª CIPM foi deslocada até Pirajá, distrito do município de Itamaraju, a fim de averiguar a denúncia de que um veículo com restrição de furto/roubo estava sendo utilizado naquela localidade.

Chegando ao referido distrito, a guarnição, em meio às diligências, localizou a Motocicleta CG titan 150, de cor vermelha e placa policial PLT-6G87, com as características do veículo denunciado. Ao realizar a consulta no sistema MOP, utilizando a numeração de chassi, qual seja, 9CZKCI680FRO12786, a guarnição identificou que a verdadeira placa do veículo é OZT-1740, de uma HONDA CG 150 FAN ESDI, cor vermelha, licenciada no município de Feira de Santana/BA, que possuía restrição de furto/roubo.

O veículo com restrição se encontrava com a Sra. de iniciais A. P. N., que afirmou ter comprado o veículo da pessoa de “V. O. S”., do sexo masculino, moradora do mesmo distrito, e que também foi localizada pela guarnição. Em posse da autora, também foi encontrada uma outra motocicleta com sinais de adulteração de caracteres, sendo uma Titan CG 150, de cor preta, com numerações de chassi e motor raspadas, e sem a placa de identificação.

Os dois envolvidos na ocorrência receberam voz de prisão pela prática do crime de receptação e foram conduzidos ao Plantão Regional da Polícia Civil, em Teixeira de Freitas, onde foram apresentados juntamente com as duas motocicletas apreendidas.

Por | Ascom