ITAMARAJU | 43ª CIPM prende duas pessoas por perturbação do sossego

Na noite de sábado (6), policiais militares da 43ª CIPM, após várias denúncias registradas através do 190, dando conta que pessoas estavam perturbando o sossego de vizinhos com o emprego de instrumentos sonoros, em dois bairros de Itamaraju, deslocaram-se aos locais e procederam com a prisão dos autores e com a apreensão da aparelhagem sonora.

Na primeira ocorrência, no bairro Jaqueira, a guarnição manteve contato com a proprietária de um bar, advertindo-a do incômodo que o seu som vinha trazendo à vizinhança e recomendando a redução do volume. Porém, após a saída da guarnição, houve uma nova denúncia contra o estabelecimento. De retorno ao local, os policiais militares constataram o som abusivo e deram voz de prisão à autora.

Na segunda ocorrência, dessa feita no bairro Itatiaia, a guarnição deslocou-se até uma residência, constatando a poluição sonora e recomendando ao autor que baixasse o volume, mas este, de forma ríspida, informou que se reduzisse o volume do som, tão logo a viatura deixasse o local, voltaria a aumentá-lo. Diante da afronta, os policiais militares deram voz de prisão e apreenderam a sua aparelhagem sonora.

Os autores da perturbação do sossego foram conduzidos à Delegacia Territorial de Itamaraju, onde foram apresentados juntamente com os seus instrumentos sonoros para adoção das medidas legais cabíveis.

Por | 43ª CIPM