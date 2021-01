ITAMARAJU | 43ª CIPM prende dupla por tráfico de drogas

Na tarde de terça-feira (19), uma guarnição do PETO da 43ª CIPM, quando em ronda pelo bairro Furlan, em Itamaraju, avistou dois indivíduos em uma motocicleta que, ao perceberem a aproximação da viatura, saíram em fuga em direção ao município de Prado pela rodovia 489.

A guarnição então suspeitou que os indivíduos estiveram em Itamaraju a fim de buscar droga para movimentar o tráfico no distrito de Guarani, seguindo no encalço. Ao chegarem no referido distrito, os policiais militares conseguiram localizar os dois suspeitos.

Nessa ação, a guarnição apreendeu em posse dos dois indivíduos 07(sete) porções de cocaína bruta e 89 (oitenta e nove) buchas de maconha. As pessoas de “M. C. P. R.” e “C. S. N.” receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foram apresentados à Polícia Civil, juntamente com a prova material apreendida.

Por | Ascom43CIPM