ITAMARAJU | 43ª CIPM prende homem em posse de droga e de submetralhadora

No final da tarde de segunda-feira (04), uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 43ª CIPM ao realizar rondas pelo bairro Liberdade, em Itamaraju, flagrou um homem na garupa de uma motocicleta utilizada no serviço de mototaxi, que ao avistar a viatura passou a adotar uma postura suspeita.

Na abordagem seguida de busca pessoal, a guarniçãi encontrou com o suspeito uma bucha de susbtância similar a droga conhecida como maconha. Em seguida, a guarnição diligenciou até a casa do abordado, onde o mesmo possuia guardada uma submetralhadora do calibre .380, com três munições de igual calibre, armamento este que foi apreendido.

O autor, identificado como sendo a pessoa de iniciais “B. A. J”, vulgo “Falcão”, recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado pela guarnição ao plantão regional da Polícia Civil, em Teixeira de Freitas, juntamente com o material apreendido, onde foi autuado.

Por | Ascom43CIPM