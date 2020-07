ITAMARAJU | 43ª CIPM prende homem por perturbação do sossego

Na noite de quarta-feira (29), uma guarnição do 2º Pelotão da 43ª CIPM/Itamaraju, em rondas pelo Conjunto Residencial Vista Bela, foi acionada por populares, os quais alegaram que em um determinado endereço do citado bairro havia um homem fazendo uso de aparelhagem sonora com o volume abusivo, perturbando o sossego da vizinhança. Deslocando-se até o local indicado, a guarnição constatou a veracidade da informação.

Diante da incompreensão do responsável pela residência e pelo aparelho de som, não atendendo a recomendação dos policiais militares para que baixasse o volume ou então desligasse o som a fim de não incomodar a vizinhança, o comandante da guarnição de voz de prisão flagrante.

O homem de iniciais R.J.O. foi conduzindo, juntamente com a sua aparelhagem sonora, a plantão da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia Civil, em Teixeira de Freitas, onde foi autuado por ter incorrido com a sua conduta na prática de perturbação do sossego, prevista na Lei das contravenções penais.

Fonte | Ascom43ª CIPM