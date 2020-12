ITAMARAJU | 43ª CIPM prende homem por trafico de drogas no bairro Novo Prado

Nas primeiras horas da manhã deste sábado, quando em ronda pelo bairro Novo Prado, em Itamaraju, uma guarnição do PETO da 43ª CIPM, que atuava em uma Operação de prevenção aos crimes violentos letais intencionais, verificou que um indivíduo, ao perceber a aproximação da viatura, teria dispensado algo no chão, momento em foi anunciada a abordagem policial.

Na busca pessoal realizada no suspeito, a guarnição localizou nas suas vestes alguns pinos de droga conhecida como cocaína e uma quantia de R$ 400,00, em espécie. Em seguida, os policiais militares fizeram uma varredura no perímetro em que se deu a abordagem, sendo encontrada outra quantidade do mesmo material entorpecente, totalizando 22 pinos.

Diante dos indícios da prática de tráfico de drogas, o homem, de iniciais V. S. S., recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado ao Plantão Regional da Polícia Civil, em Teixeira de Freitas, juntamente com o material apreendido.