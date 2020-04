ITAMARAJU | 43ª CIPM prende homem por tráfico de drogas,

No final da manhã de quarta-feira (29), uma guarnição do 1.º Pelotão da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar foi encaminhada ao bairro São Domingos, em Itamaraju, a fim de averiguar a denúncia de disparos de arma de fogo, contra uma pessoa do sexo masculino.

No local, a guarnição confirmou a veracidade da informação, sendo a vítima conduzida por populares ao Hospital Municipal de Itamaraju (HMI), enquanto os policiais se dirigiram até a pista da BR-101, nas imediações do bairro, onde, segundo informações, a motocicleta utilizada pela vítima dos disparos encontrava-se caída.

Ao localizar o veículo, os policiais perceberam uma sacola presa junto a este, contendo uma pedra bruta de uma substância análoga à cocaína. A guarnição, então, deslocou-se ao HMI e, ao ser interpelar o homem sobre a procedência da droga, este confirmou, perante a equipe médica, ser o proprietário da droga, autorizando a entrada da guarnição na sua residência, onde haveria mais material ilícito.

De posse da informação, a guarnição deslocou-se até o bairro Santo Antônio do Monte e realizou a busca no endereço indicado, localizando mais 29 pedras brutas de cocaina, 02 pedras de crack, 02 balanças de precisão e 02 cartuchos intactos do calibre .12.

Diante da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, a guarnição retornou à unidade hospitalar, onde deu voz prisão ao autor, sendo todo o material apreendido apresentado na Delegacia Territorial de Itamaraju. O autor segue custodiado no hospital por policiais militares, até que receba alta para ser também apresentado à unidade policial.

Por | 43ª CIPM