ITAMARAJU | 43ª CIPM prende homem que vinha praticando roubos

Na noite de terça (01), guarnições da 43ª CIPM foram acionadas para fazer frente a dois roubos que foram praticados em Itamaraju, onde dois indivíduos a bordo de uma moto Honda Bros, vermelha, e armados, abordaram as vítimas e tomaram os seus aparelhos de telefonia móvel.

Através de imagens de sistema de videomonitoramento que filmaram uma das ações perpetradas pelos marginais, foi possível pegar mais características dos autores. Quando em ronda pelo bairro Jaqueira, uma guarnição avistou dois homens com as mesmas características entrando com uma moto na garagem de uma residência, momento em que evadiram com a aproximação da viatura.

Com o cerco no local, foi possível encontrar apenas um dos indivíduos, que estava de posse dos dois celulares roubados, documento de identidade de uma das vítimas, uma quantidade de maconha, além da motocicleta utilizada nos crimes.

A dupla também é suspeita de outros roubos praticados na cidade nos últimos dias. O autor, que recebeu voz de prisão em flagrante, foi apresentado no plantão regional da Polícia Civil, em Teixeira de Freitas, juntamente com todo o material apreendido.

Por | Ascom43CIPM