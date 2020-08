ITAMARAJU | 43ª CIPM promove ação para impedir aglomeração

Futebol, aglomeração, bebedeira, um cenário favorável à propagação do Coronavírus, mas que foi desfeito com a presença da Polícia Militar em Itamaraju.

“Comunidade, a situação é séria e a luta contra esse mal é de todos nós. Colaborem!” essa foi a mensagem publicada pelos policiais nas redes sociais após participaram de uma ação neste domingo (02), com o objetivo de orientar a população sobre a importância do distanciamento social neste momento onde os casos de coronavírus tem aumentado no município e região. Veja o vídeo abaixo: