ITAMARAJU | 43ª CIPM realiza a entrega de 600 quilos de alimentos arrecadados através de campanha na cidade

Na manhã desta segunda-feira (27), a Major Kelly Ravani, comandante da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, realizou a entrega, para instituições filantrópicas e famílias carentes da cidade de Itamaraju, dos alimentos arrecadados, ao longo das últimas duas últimas semanas, com a campanha “Você pode ajudar”, promovida pela PMBA, através do Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos.

As doações foram feitas por parceiros unidade e pessoas solidárias à causa, diante dos efeitos produzidos pelo coronavírus na sociedade, afetando sobretudo uma parcela de baixa renda da população. Ao todo, foram arrecadados 600 (seiscentos) quilos de alimentos não perecíveis, que foram distribuídos em 44 (quarenta e quatro)cestas básicas.

Com a ação, a 43ª CIPM/Itamaraju beneficiou não só famílias carentes, como tambem instituições que anualmente são contempladas com alimentos arrecadados por meio da Corrida do Soldado, evento beneficente que a unidade promove, mas que foi adiado para o próximo ano, em razão da pandemia. Receberam as cestas básicas a Pastoral da Criança, que fará distribuição para as famílias do seu cadastro, a APAE e o Centro de Reabilitação Benetido Ralile, instituições que prestam serviços humanitários na cidade.

Por |Ascom43CIPM