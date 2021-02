ITAMARAJU | 43ª CIPM realiza a prisão de duas pessoas por trafico de drogas

Na noite de sábado (20), policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), da 43ª CIPM/Itamaraju, receberam a denúncia dando conta de que um homem que vinha praticando o crime de tráfico de drogas no distrito de Nova Alegria teria embarcado com drogas em um ônibus, em direção à sede município.

De posse dessa informação, guarnição deslocou até o trevo da bairro Varzea Alegre, onde conseguiu interceptar o ônibus, submetendo o suspeito ao procedimento de busca pessoal, ocasião em que localizou com o mesmo uma quantidade de droga e a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie.

Diante das informações desencontradas prestadas pelo abordado, a guarnição diligenciou até o seu local de destino, uma residência localizada à Rua Boa Nova, centro, em Itamaraju, chegando no exato momento em que o seu comparsa estava embalando drogas para serem comercializadas. Ficando evidenciada a prática de tráfico de drogas, os militares deram voz de prisão em flagrante à dupla.

Na ação, a guarnição apreendeu duas barras de maconha prensada (440 g), mais duas porções (162 g) e 61 (sessenta e uma) buchas da mesma substância entorpecente, além de uma balança de precisão e dois celulares. Os dois homens presos, de iniciais “I. S. L” e “J. J. G”, foram apresentados à Delegacia Territorial de Itamaraju, juntamente com o material apreendido, onde foram autuados.

Por | 43ª CIPM