ITAMARAJU | 43ª CIPM realiza a última parada do ano em clima de confraternização

Na manhã desta sexta-feira (20), aconteceu na Associação Recreativa Vale do Ouro (ARVO), em Itamaraju, a última parada militar do ano, realizada pela 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, que foi seguida de um momento de confraternização entre os militares da unidade.

No evento, foram entregues cartões comemorativos aos aniversariantes do mês, foi realizada leitura de elogios e também feita entrega de títulos de Policial Militar Padrão.

O Tenente Daniel Bohana Bastos e o Cabo Vanderley Rodrigues de Oliveira foram escolhidos como padrão do ano de 2019, respectivamente nas categorias oficial e praça, em face dos serviços prestados em defesa da sociedade.

Na oportunidade, a Major Érica Cristina Evangelista Almeida, comandante da unidade, agradeceu à tropa pelo empenho e comprometimento demonstrados ao longo de todo o ano, na prevenção e combate ao crime, e concluiu a sua fala deixando uma mensagem com bons votos para o período natalino, direcionada a todo o seu efetivo.

Em seguida, no próprio espaço recreativo, foi realizada a confraternização da unidade, com uma partida amistosa entre o time do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) e o time formado por policiais militares integrantes dos demais pelotões. Na sequência, foi servida uma deliciosa feijoada para todos os presentes e realizado um sorteio de brindes pela comandante.

Por | 43ª CIPM