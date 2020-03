ITAMARAJU | 43ª CIPM realiza audiência pública para discutir a segurança pública

Na noite de terça-feira (04), aconteceu no Auditório da CDL, em Itamaraju, uma audiência pública promovida pelo Comando da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, na qual se discutiu a segurança pública de Itamaraju, com apresentação de propostas que visam promover a melhoria dos serviços prestado pela unidade e uma maior participação da comunidade local nas questões relacionadas à segurança da população.

O evento que contou com a participação de comerciantes, representantes da sociedade civil organizada e lideranças de bairros, foi presidido pela Major Kelly Ravani, comandante da unidade, que fez uma explanação de modo geral sobre a segurança no município, falando dos fatores que influenciam na criminalidade e da necessidade de maior envolvimento da população com a questão, frisando que apesar da segurança ser um dever do estado é um direito e responsabilidade de todos.

Na sequência, o Capitão Sidney Oliveira, chefe da Seção de Suporte Operacional da unidade, falou sobre a necessidade criação de conselhos comunitários de segurança, como instrumentos de participação da população na prevenção da criminalidade, ficando decidido que será fomentada a criação de tais conselhos no município, com a anuência dos presentes.

Em seguida, os tenentes Givanildo Miranda do Amaral , Chefe da Seção de Planejamento Operacional, e Daniel Bohana, Comandante do Pelotão de Emprego Tático Operacional, orientaram os presentes com dicas de segurança, sugerindo a adoção de medidas que reduzem a possibilidade de ocorrência de crimes contra o patrimônio.

O Capitão Tiago Cruz, subcomandante da unidade, tambem fez uma exposição de sobre tecnologias que se implementadas com a ajuda da comunidade poderão ajudar na segurança da cidade. Na ocasião, o oficial apresentou o projeto “Adote uma Câmera”, que tem o objetivo de reaparelhar e ampliar o sistema de video-monitoramento de Itamaraju, e o projeto de emprego de aeronave não-tripulada (drone), no levantamento de informações na área da unidade e em auxílio nas operações policiais.

Após as apresentações, a comandante ouviu os anseios dos presentes, tirou dúvidas e conclamou todos a se envolverem com as propostas apresentadas. “Nosso contato não pára aqui. Realizaremos outras reuniões com o objetivo de nós aproximarmos ainda mais e materializarmos o que foi apresentado nesta noite. Certamente com a população mais próxima da Polícia, conseguiremos fazer de Itamaraju um lugar ainda mais seguro.”, concluiu a Major Kelly Ravani.

Por | 43ª CIPM