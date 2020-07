ITAMARAJU | 43ª CIPM realiza mais uma “Parada Virtual”, com ciclo de palestras

Em face da pandemia e da adoção de medidas que evitam a aglomeração de pessoas, a 43ª CIPM, a fim de substituir por ora as reuniões presenciais da Unidade, denominadas de parada militar, realizou na manhã desta quinta-feira (23), mais uma videoconferência com a participação do seu efetivo e com o objetivo de tratar de assuntos do interesse do serviço policial militar e da segurança na sua área de responsabilidade territorial.

Na oportunidade, o efetivo participante ainda contou com duas palestras, ministradas pelo Soldado Marcos Reis e pela Soldado Karla Santos, respectivamente sobre “Atuação policial nos casos de poluição sonora, perturbação do sossego e perturbação da tranquilidade” e “Violência doméstica e atuação policial”.

Essa iniciativa vem sendo promovida pela Major Kelly Ravani, comandante, através de um ciclo de palestras que contempla as habilidades e competências individuais da tropa, de modo que os militares sâo estimulados a compartilharem do conhecimento que dominam com os demais colegas, nas diversas áreas do saber academíco, e que tem alguma relevância para o serviço policial.

Por | Ascom 43ª CIPM