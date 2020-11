ITAMARAJU | 43ª CIPM realiza prisão de dois homens por tráfico de drogas

Na manhã desta quinta-feira (05), policiais militares do PETO da 43ª CIPM ao realizarem rondas na Feira Livre da cidade Alta, em Itamaraju, depararam-se com duas pessoas do sexo masculino suspeitas de estarem comercializando drogas no local, que foram submetidas à abordagem policial.

Na busca pessoal realizada, a guarnição localizou com um dos suspeitos 02 (dois) papelotes de droga conhecida como cocaína. Quando interpelados sobre suas origens, informaram que chegaram à cidade há pouco tempo, deixando entender que havia mais drogas na casa onde estão morando no centro da cidade.

Em seguida, a guarnição deslocou-se ao local indicado pelos sispeitos, onde realizaram uma busca e conseguiram encontrar mais 46 (quarenta e seis) papelotes de cocaína, 02 (dois) pedaços de maconha prensada, R$235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) em espécie e 02 (dois) celulares. Os dois homens receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foram apresentados juntamente como material apreendido à Delegacia Territorial de Itamaraju, onde foram autuados.

Por | Ascom43CIPM