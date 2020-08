ITAMARAJU | 43ª CIPM realiza prisão e apreensão por tráfico de drogas

No final da manhã desta terça-feira (04), após denúncia de que indivíduos estavam traficando drogas em uma residência localizada à Rua das Violetas, no bairro Primavera, em Itamaraju, uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) deslocou-se até o local a fim de averiguar a situação.

Chegando ao local, os policiais militares abordaram duas pessoas do sexo masculino e durante a busca no interior do imóvel localizaram 21 (vinte e um) pinos de uma substância análoga à droga conhecida como cocaína, além de 13 (treze) invólucros vazios, que são usados para acondicionar drogas, e uma quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Em seguida, diligenciando até a residência de um dos abordados, que é menor de idade, foi realizada, com a autorização da sua genitora, uma busca no assoalho da casa, que fica no bairro Jaqueira, sendo localizado mais 10 (dez) pinos da referida droga.

Com a prisão em flagrante do adulto e a apreensão do menor, por tráfico e posse de drogas, ambos foram conduzidos para a Delegacia Territorial de Itamaraju, onde foram apresentados juntamente com a prova material apreendida.

Por |43CIPM