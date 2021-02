ITAMARAJU | 43ª CIPM realiza prisão por tráfico de drogas e posse ilegal de munições

No final dá tarde desta quarta-feira (03), uma ação conjunta de policiais militares integrantes do 1º Pelotão e do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) resultou na prisão de dois homens por tráfico de drogas e posse ilegal de munições no bairro Liberdade, em Itamaraju.

Inicialmente as guarnições foram até o bairro averiguar uma ocorrência de ameaça envolvendo as pessoas de iniciais “V. O. S”. e “W. P. R.”, ambas do sexo masculino. Como já havia a denúncia de que no local vinha funcionando um ponto de comercialização de drogas, os militares, com a autorização do proprietário, procederam com uma busca no imóvel.

Durante a busca, asguarnições localizaram 150 (cento e cinquenta) cartuchos calibre .380, 50 (cinquenta) cartuchos calibre 38, 50 (cinquenta) cartuchos calibre .40, 01 (uma) porção de cocaína pesando 46 gramas, 01 (uma) porção de crack pesando 135 gramas, 69 (sessenta e nove) pedras de crack pesando 13 gramas e R$ 42,20 (quarenta e dois reais e vinte centavos), material este que foi apreendido e apresentado na Delegacia Territorial de Itamaraju juntamente com os dois envolvidos na situação.

Por | 43ª CIPM