ITAMARAJU | 43ª CIPM realização prisão por tráfico

Na tarde desta quinta-feira (04), após denúncia dando conta de que um grupo de pessoas comercializando drogas no bairro São Bernardo, em Itamaraju, uma guarnição do PETO da 43ª CIPM deslocou-se até o local a fim de averiguar a situação.

Chegando ao bairro, ao realizar rondas, a guarnição avistou três indivíduos com as características informadas em atitude suspeita e anunciou a abordagem policial. Na busca pessoal realizada nos suspeitos, os policiais localizaram com os mesmos 39 (trinta e nove) buchas de uma substância esverdeada conhecida como maconha e uma quantia de R$ 1.546 (mil quinhentos e quarenta e seis) reais em espécie.

Na ação policial, foi preso um adulto e dois menores foram apreendidos. O trio foi apresentado juntamente com a droga e o dinheiro apreendido na Delegacia Territorial de Itamaraju, onde foi autuado por tráfico de drogas.

Por | 43ª CIPM