ITAMARAJU | 43ª CIPM terá nova comandante

No Diário Oficial do Estado, desta quinta-feira (23), a Major PM Érica Cristina Evangelista Almeida foi exonerada da função de Comandante da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, em ato do Governo do Estado. A exoneração que já era aguardada pela tropa se deu a pedido, em face da oficiala encontrar-se grávida e já nos últimos meses de gestação.

A Major Cristina foi a primeira mulher a assumir o Comando de uma unidade nas regiões Sul e Extremo Sul, em 27 de agosto do ano passado.

De lá para cá, implantou diversas ações que intensificaram o policiamento ostensivo e preventivo fardado em toda área de atuação. A 43ª CIPM é responsável pelos municípios de Itamaraju e Jucuruçu, que receberam a implantação da Ronda Rural/Operação Distrito, bem como registraram um redução de 46% no número de crimes violentos letais intencionais (CVLIs) entre 31/08/2019 e 22/02/2020.