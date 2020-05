ITAMARAJU | 6 novos casos de coronavírus no município

Um boletim efetuado pela secretaria de saúde do município de Itamaraju, confirmou 6 novos casos do COVID-19 (novo Coronovírus), após realização de testes rápidos.

As atualizações desta quinta-feira (21) revelam 86 casos, no entanto, 28 pessoas conseguiram recuperar, após seguirem o rígido isolamento. Apenas 10 casos foram confirmados no exame do LACEN.

Porém estão internados 5 pacientes e 214 casos seguem monitorados, os registros descartados ultrapassam 200 analisados.

O primeiro registro no município ocorreu em 28 de março e um profissional de saúde infectado, apresentou recuperação, seguindo os requisitos de isolamento domiciliar.

O ministério da saúde confirmou que o número de caso do Brasil, totaliza 310.087 pessoas infectadas com coronavírus, mas o número de mortos chegou a porém totalizam 18.859 mortos 20.047, o recuperados na lista atualizada é de 125.960.

Em todo o estado da Bahia os casos confirmados chegam a 11.941, os mortos totalizam 376 e recuperados passam de 3 mil casos No entanto, 8.042 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos.