ITAMARAJU | Ação de desinfecção de ruas e espaços públicos está sendo realizada no município

Mais uma ação no combate ao Coronavírus está sendo realizada no município de Itamaraju, com a desinfecção de ruas e espaços públicos.

Conforme divulgação da Ascom da Prefeitura de Itamaraju, a ação foi integrada pela Secretaria de Saúde e de Agricultura. Esta semana foi dado o início das limpezas das ruas e calçadas, através de pulverização com solução à base de peróxido de hidrogênio e outras composições. Os produtos são eficazes para eliminar o vírus que se acumulam em locais que recebem grande frequência de pessoas, sendo um risco para a saúde pública.

A operação tem sido realizada no período noturno, nas principais avenidas do centro da cidade alta e locais com grande circulação de pessoas, com o apoio da superintendência de trânsito na sinalização e controle do perímetro.

Os trabalhos estão sendo acompanhados pelo Secretário de Saúde Luiz Fábio, Secretário de agricultura Ivan Favarato Filho e toda equipe. Esta ação deve permanecer sendo realizada nos próximos dias.

Com Informações e fotos | Ascom Itamaraju