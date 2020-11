ITAMARAJU | Ação do PETO da 43ª CIPM resulta em prisão de homens por tráfico e na recuperação de um veículo roubado

No final dá manhã desta quarta-feira (11), uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 43ª CIPM, ao realizar uma ronda pela Rua Portugal, na região central de Itamaraju, avistou três jovens em atitude suspeita na frente de um prédio, os quais tentaram evadir subindo a escadaria do imóvel, com a aproximação da viatura.

De imediato, os policiais militares desembarcaram e seguiram no encalço dos suspeitos, alcançando-os o momento que igressavam em um dos apartamentos do prédio, no qual haviam mais dois indivíduos homiziados. Então, foi anunciada a abordagem, seguida de busca pessoal e de uma varredura realizada no interior do imóvel, com a guarnição localizado em posse da quadrilha o seguinte material: 01 tablete de maconha (460 g), buchas de maconha (90g), 148 pedras de crack, 21 papelotes de cocaína, 02 porções de crack (250 g), 01 balança de precisão e a quantia de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais) em espécie.

Também foi apreendido um veículo GM/Corsa, de cor preta, placa JRF-7596, que estava em poder de um dos marginais e que possuía restrição de roubo. Os cinco indivíduos receberam voz de prisão em flagrante e foram apresentados na Delegacia Territorial de Itamaraju, juntamente com todo o material apreendido.

Por | Ascom43CIPM