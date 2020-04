ITAMARAJU | Ação policial termina em acidente e com dois presos no Centro

Um assalto ocorrido no período noturno desta terça-feira (31), em um condomínio terminou com dois presos e um carro destruído, no município de Itamaraju.

Os militares da 43ª CIPM após conhecimento do caso, iniciaram uma perseguição contra os criminosos que ocupavam o veículo tomado em assalto e um terceiro que estava em uma motocicleta dando cobertura a dupla. Durante a ação os criminosos que estavam no carro acabaram colidindo contra um poste no centro da cidade.

Após a colisão os acusados receberam voz de prisão e foram encaminhados a Delegacia da Policia Civil, onde deverão prestar depoimento a cerca do caso. O terceiro acusado, fugiu do local sem deixar pistas.

O veículo deverá ser retirado da via por uma empresa de guincho da região, nas próximas horas.