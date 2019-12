ITAMARAJU | Acidente deixa casal ferido em via que liga bairros na BA-489

Duas pessoas ficaram feridas na rodovia BA-489, no perímetro urbano no final da tarde desta quinta-feira (19) nas proximidades dos bairros Liberdade e Urbis III, em Itamaraju.

As vítimas ocupavam uma motocicleta Honda, de cor vermelha e placa policial NTU-6322, licenciada em Itamaraju.

Pessoas que passavam pelo local notificaram a central do SAMU 192, que destinou uma unidade até a localidade.

Os primeiros atendimentos foram prestados ao casal ferido, onde o condutor que não teve o nome divulgado foi imobilizado e encaminhado para o Hospital Municipal.

A motocicleta foi removida do local com auxílio de populares. A polícia foi notificada e deve investigar as causas do acidente.