ITAMARAJU | Acidente deixa um morto e uma pessoa ferida

Uma pessoa morreu e outra deu entrada na unidade hospitalar de Itamaraju, após um acidente na BA-284, na manhã deste domingo (12).

Um veículo FIAT Uno de cor prata seguia pela rodovia, entre os municípios de Itamaraju e Jucuruçu, quando a condutora notou que o carona necessitava de cuidados, devido a um mal estar. Ao tentar auxiliar, acabou perdendo o controle do veículo que capotou na rodovia.

Pessoas que passavam pela localidade notificaram a central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), que destinou até o local uma unidade avançada e os primeiros procedimentos foram realizados, identificando que uma das vítimas o senhor Moisés de Almeida Miranda não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A condutora Cássia dos Reis Miranda, foi encaminhada pela equipe do SAMU 192, para o hospital municipal de Itamaraju. Os ocupantes do veículo são do distrito de coqueiro pertencente ao município de Jucuruçu.

As autoridades policiais foram informadas sobre o acidente, e o corpo da vítima fatal será transferido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames periciais e será liberado aos familiares.