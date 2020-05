ITAMARAJU | Acidente em perímetro urbano deixa dois feridos

Durante o período noturno deste sábado (09) duas pessoas necessitaram de cuidados médicos, após envolverem num acidente envolvendo duas motocicletas.

Um dos envolvidos foi Cleber Junior Santos Oliveira (21 anos), que recebeu os cuidados da equipe de profissionais do SAMU 192. O segundo ferido também encaminhado para o hospital municipal foi Cosme de Andrade (37 anos).

O acidente foi registrado no trecho entre os bairros Jaqueira e Primavera, onde pessoas que passavam pelo local notificaram as centrais do SAMU 192 e Polícia Militar informando detalhes sobre o acidente automobilismo.

Os primeiros atendimentos aos feridos foram promovidos inicialmente no local e posteriormente os profissionais do SAMU 192 encaminharam as vítimas para a unidade hospitalar municipal, para a realização de exames clínicos, que serão avaliados sobre possíveis lesões ou fraturas.

As autoridades policiais foram notificadas sobre os veículos envolvidos no acidente.