ITAMARAJU | Acidente em perímetro urbano deixa feridos

Um acidente automobilístico foi registrado na manhã desta quinta-feira (16), na região do bairro Jaqueira em Itamaraju.

No acidente uma motocicleta de placa Honda CG 125 de cor preta e placa policial NYI-2H49 se envolveu na colisão com veículo de passeio modelo GM Cobalt de cor branca, de placa policial OYH-9F54, licenciado no estado capixaba, colidiram na região do trevo do colégio Modelo, deixando duas pessoas feridas.

O trânsito no local ficou lento e pessoas notificaram as centrais do SAMU 192 e Polícia Militar, onde unidades foram encaminhadas até o local para a realização dos primeiros atendimentos as vítimas.

Um boletim de ocorrência foi registrado e as vítimas encaminhadas para o hospital municipal, para a realização de novos exames.

