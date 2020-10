ITAMARAJU | Motociclista morre em grave acidente na BA-284

Um grave acidente na rodovia estadual BA-284, que liga os municípios de Itamaraju e Jucuruçu, ceifou a vida de um jovem neste sábado (31).

De acordo com informações a vítima dentificado como Adaillton Ferreira de Oliveira, ocupava uma motocicleta, que acabou colidindo contra uma caminhonete de luxo. Profissionais do SAMU 192, receberam o chamado e destinaram até o local do acidente onde promoveram os primeiros atendimentos, mas devido a gravidade dos ferimentos a vítima não resistiu e morreu após dar entrada no Hospital Municipal de Itamaraju.

O levantamento cadavérico foi autorizado e a remoção do corpo realizada pelo servidor Anderson Barbosa, que efetuou a transferência para o Instituto Médico Legal. Familiares estiveram na unidade com o objetivo de liberar o corpo.