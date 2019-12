ITAMARAJU | Acidente na BR-101 deixa 03 crianças feridas

Um capotamento deixou 03 crianças feridas durante a tarde desta terça-feira (31), véspera de feriado.

Os menores ocupavam um veículo de passeio que seguia pela rodovia BR-101, entre as cidades de Itamaraju e Itabela, onde teriam saído do estado capixaba com destino ao litoral de Porto Seguro.

O acidente foi registrado próximo do distrito de Montinho, área pertencente ao município de Itabela. O condutor acabou perdendo o controle do veículo numa curva acentuada e capotou numa ribanceira às margens da rodovia.

Pessoas que passavam pelo local mantiveram contanto com a central do SAMU 192, que destinou duas unidades até o local.

Os ocupantes receberam atendimentos, mas apenas as 03 crianças que ocupava o veículo necessitaram ser encaminhadas para o hospital municipal de Itamaraju.

O veículo ficou destruído e por pouco não atingiu uma residência as margens da rodovia.