ITAMARAJU | Acidente na BR-101 deixa motociclista ferido

Uma colisão entre veículos foi registrada no final da tarde desta sexta-feira (23), no perímetro urbano da rodovia BR-101 em Itamaraju.

O condutor de uma motocicleta acabou ferido, após colidir contra um veículo de passeio no acesso da rodovia ao Bairro Cristo Redentor.

Pessoas que passavam pelo local, socorreram o condutor e notificaram a central do SAMU 192, mas também informaram o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), sobre o acidente com vítima.

Os primeiros atendimentos foram efetuados à vítima ainda no local, mas posteriormente foi encaminhado para a unidade hospitalar do município.

No entanto, o trânsito no local ficou lento e as autoridades orientam sempre para os condutores redobrarem atenção.

Um boletim deverá ser efetuado e os envolvidos contarão suas versões acerca do acidente.