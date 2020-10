ITAMARAJU | Acidente na BR-101 mata uma pessoa e deixa outra ferida

Um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã deste domingo (25), no trecho da rodovia BR-101, deixou o saldo de uma pessoa morta e outra ferida.

O acidente envolveu um veículo de passeio com um transporte de carga no trecho entre os municípios de Itamaraju e Itabela, nas proximidades do trevo do Parque Nacional.

De acordo com informações as vítimas ocupavam o veículo de passeio que numa curva acentuada acabou colidindo com a carreta. Pessoas que passavam pelo local notificaram a central do SAMU 192, informando sobre o acidente na rodovia BR-101.

Uma mulher foi encaminhada para o Hospital Municipal de Itamaraju com fratura nos membros inferiores. E o condutor José Renato de Jesus (prestador de serviço da empresa Geplan Engenharia) não resistiu aos ferimentos vindo a óbito no local.

A Polícia Rodovia Federal (PRF), foi comunicada sobre a tragédia e o trecho da pista permanece interditado.

Seguindo protocolos a Polícia Civil foi mobilizada e um levantamento deverá ser autorizado, seguido da remoção do corpo que será encaminhado para o IML de Itamaraju.

Uma empresa de guinchos deverá remover os veículos do local, no entanto, as autoridades orientam os condutores para manter atenção redobrada no trecho da rodovia.