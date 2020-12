ITAMARAJU | Acusado tomba em ação policial

Em combate ao crime, com ações táticas, rondas e apoio da comunidade os militares da 43ª CIPM tem conseguindo desarticular grupos ligados a vários crimes e organizações.

Nesta sexta-feira (25) feriado de Natal, guarnições do PETO e da PM, foram notificadas pela central de operações, relatando que um possível indivíduo estaria armado e colocando em risco outras pessoas.

Prontamente as equipes destinaram até a Avenida Prado, localizado no bairro de Fátima, deparando com um suspeito que opôs a ação policial chegando a revidar.

Disparos foram efetuado contra o suspeito identificado como Sávio Vieira do Amaral, vulgo “Sassá”, que chegou a ser encaminhado para o hospital municipal, mas acabou não resistindo e morreu na unidade médica.

A equipe da polícia civil foi informada sobre a ação e o levantamento cadavérico foi autorizado, sendo transferido para o IML local.

Com o acusado foram encontrados 01 (um) revolver Traurus calibre 38, 06 estojos, uma bucha de maconha e 03 (três) pintos de cocaína.

O caso foi tratado como morte em decorrência de oposição à intervenção policial. O corpo será liberado aos familiares, após os exames periciais.