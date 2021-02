ITAMARAJU | Adolescente de 15 anos morre vítima de afogamento

Uma morte por afogamento foi registrada na tarde desta quarta-feira (10), no Conjunto Habitacional Vale do Jucuruçu, em Itamaraju.

A vítima foi um adolescente de 15 anos identificado por Lucas Pereira dos Santos, que teria ído tomar banho ás margens do Rio Jucuruçu que corta a cidade, quando ocorreu o trágico.

Segundo informações colhidas pela Polícia Militar, polulares que viram a cena, ainda tentaram salvar a vida de Lucas, mas o adolescente não reagiu os procedimentos de reanimação vindo a óbito no local.

A Polícia Civil foi comunicada do óbito e agentes do Departamento da Polícia Técnica realizaram a remoção do corpo que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Itamaraju onde passará por necropsia antes de ser liberado à família para o velório e sepultamento.