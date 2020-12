ITAMARAJU | Alunos do CSJE, participam de excursão virtual

Os alunos do Fundamental Anos Finais e Médio do Colégio São João Evangelista de Itamaraju, fizeram uma excursão virtual interativa no dia 09 de dezembro ao Buffalo Bill Center of the West e foi maravilhosa! Os alunos puderam praticar a língua inglesa falando, ouvindo e exercitando a conversação do inglês além da sala de aula.

Um educador do próprio centro foi apresentando o museu para os alunos. Eles puderam apreciar a beleza do Ecossistema de Yellowstone e visualizaram os animais como Ursos-pardos, ursos-negros, alces, cervos, lobos e manadas de bisões e castores em cada um dos seus habitats. O apresentador enriqueceu a experiência com nossas peças de coleção prática.

O Parque Nacional de Yellowstone é o mais antigo e talvez o mais famoso parque nacional dos Estados Unidos. Situado a extremo noroeste de Wyoming e estendendo-se ao longo das fronteiras do estado em Idaho e Montana, o Yellowstone tem bastante lagos de águas cristalinas, impressionantes desfiladeiros, vastas pradarias e quedas d’água além da beleza dos gêiseres.

Foi uma experiência maravilhosa!