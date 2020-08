ITAMARAJU | Apenas 4% dos infectados com coronavírus, ainda apresentam sintomas

Seguindo as rotinas de divulgação do boletim com dados do coronavírus no município, a secretaria de saúde relatou a infecção de 23 casos. Mas houve também 21 recuperados.

Os dados divulgados nesta quarta-feira (19), confirmam que no município 1701 pessoas foram contaminadas com COVID-19, porém 1604 pessoas estão recuperadas.

Na unidade hospitalar do município na ALA COVID-19, permanece com uma pessoa internada, nas unidades estaduais 09 outros pacientes estão recebendo tratamentos. Ao longo da pandemia 26 pessoas morreram, após o diagnóstico do coronavírus.

As pessoas têm utilizados as redes sociais para confrontarem medidas e números, mas as taxas demonstram uma regularidade nos casos.

As autoridades em saúde reforçam orientações preventivas à população, mantendo distanciamento social, o uso de máscaras. Somente é recomendada a circulação de pessoas em casos necessários